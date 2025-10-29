Россия
16:30, 29 октября 2025Россия

На российском кладбище разгромили могилы участников СВО

На кладбище в Дзержинске разгромили могилы участников СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

На кладбище в Дзержинске Нижегородской области неизвестные разгромили могилы участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

По данным российского издания, на городском кладбище повреждения получили свыше шести надгробий. Очевидцы уверены, что за этим стоят вандалы.

Родственники павших бойцов уверяют, что сильный ветер не мог произвести такие разрушения.

До этого сообщалось, что в поселке Никологоры Вязниковского района Владимирской области неизвестные разгромили на местном кладбище могилы бойцов спецоперации.

При этом видеонаблюдение на кладбище отсутствует. Жители поселка опасались снова устанавливать памятники, поскольку хулиганы могут разрушить и их.

Еще раньше учащиеся младших классов разгромили могилы бойцов СВО на кладбище алтайского села Семеновка.

    Все новости