В российском регионе разгромили могилы бойцов СВО

В Никологорах Владимирской области разгромили могилы бойцов СВО

В поселке Никологоры Вязниковского района Владимирской области неизвестные разгромили на местном кладбище могилы бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом пишет региональный портал «Чеснок».

По информации издания, случаи вандализма на поселковом кладбище происходят регулярно. Так, местная жительница рассказала, что с могил снимают российские флаги. А 5 октября родственники военнослужащих обнаружили на местах захоронений бойцов сломанные кресты, разбитые лампады и раскиданные цветы. «У одного бойца вообще ощущение, будто на могиле станцевали», — описала увиденное собеседница журналистов.

При этом видеонаблюдения на кладбище нет. Теперь жители поселка опасаются, что после установки памятников вандалы разгромят и их. В региональном МВД порталу заявили, что по факту произошедшего проводится проверка и разыскиваются виновные.

Ранее школьники младших классов разгромили могилы бойцов СВО на кладбище алтайского села Семеновка. Оскверненные захоронения сняли на видео.