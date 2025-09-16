Россия
13:30, 16 сентября 2025Россия

Разгромленные школьниками начальных классов могилы участников СВО сняли на видео

На Алтае школьники разгромили могилы бойцов СВО на кладбище в селе Семеновка
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
На Алтае школьники младших классов разгромили могилы бойцов специальной военной операции (СВО) на кладбище села Семеновка. Видео оскверненных захоронений опубликовал Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

На снятых местным жителем кадрах видны обваленный крест и лежащий на земле триколор с погнутым флагштоком. На мраморном покрытии одной из могил заметны свежие следы, а на надгробии испачкана фотография. В радиусе нескольких метров видны разбросанные обломки ваз, фоторамки и цветы.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, которую цитирует «АиФ — Алтай», к произошедшему оказались причастны ученики начальных классов. Их вызвали в отдел полиции вместе с родителями, на которых собраны материалы по административной статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию.

В ведомстве подчеркнули, что на кладбище уже наведен порядок, а виновные пообещали возместить материальный ущерб. Полный масштаб беспорядков не уточняется.

Ранее в сети появилось видео с оскверненными могилами участников СВО в Оренбургской области. На записи видно вырванные ограды и разбросанные траурные венки.

Похожий случай произошел в сентябре в городе Сарове Нижегородской области. Там вандалы исписали крест на могиле военного множеством надписей.

