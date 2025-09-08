В российском регионе осквернили могилу бойца СВО и оставили послание на кресте

В городе Сарове Нижегородской области неизвестные осквернили могилу участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

На кадрах видно, что вандалы оставили послание на деревянном кресте — такие устанавливают над могилами перед изготовлением гранитных надгробий. Крест испещрен множеством надписей, разобраться в содержании которых не представляется возможным.

Помимо этого, по словам родственников бойца, с могилы был сорван флаг, а само захоронение пытались поджечь. Органы полиции начали проверку.

Ранее в Забайкалье второй раз за несколько месяцев осквернили могилу другого бойца СВО. В июне захоронение облили краской, а в сентябре подожгли. Вину в содеянном признал 13-летний подросток.