Могилу российского участника СВО осквернили второй раз за несколько месяцев

В Забайкальском крае могилу участника СВО облили краской и подожгли

В Забайкальском крае могилу участника специальной военной операции (СВО) на Украине осквернили второй раз за несколько месяцев — в июне ее облили краской, а в сентябре подожгли. Об этом пишет «Чита.Ру».

По словам родственницы российского военнослужащего, в июне очевидцы заметили облитые краской могилы и находившегося близ них 13-летнего подростка, который якобы приезжал помогать матери с уборкой на местах захоронения родственников, а потом сознался в содеянном.

«Отчим [участника СВО] отругал женщину, что она не следит за сыном, пытался заставить ее убираться. Она в ответ написала на него заявление, сказала, что мужчина ударил ее ладонью по щеке. Отчима осудили (мужчине присвоили штраф в размере 5 тысяч рублей — прим. Ленты.ру), а вандалу все с рук сошло», — рассказала собеседница издания.

В пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю пояснили, что подросток действительно не привлекался к ответственности из-за возраста, однако его поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Днем 4 сентября очевидцы видели на месте захоронения участника СВО огонь и подростка в светлой футболке и шортах. Родственники обвинили в содеянном того же мальчика. По словам главы села Валерия Колобова, он постоянно сбегает из дома и ведет асоциальный образ жизни.

Ранее могилы участников СВО осквернили в Ростовской области. Неизвестные сломали кресты, сорвали флаги и разбросали погребальные венки.