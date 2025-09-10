Россиянин показал на видео развороченные свежие могилы бойцов СВО

Опубликовано видео с оскверненными могилами участников СВО под Оренбургом

Опубликовано видео с оскверненными могилами участников СВО. Ролик, снятый в Оренбургской области, опубликовал телеканал «Царьград» в Telegram.

На записи видны поврежденные могилы бойцов — развороченные, как выражается автор видео, — вырванные ограды, разбросанные траурные венки. «Вот свежая могила», — показывает россиянин одно из оскверненных захоронений.

Автор ролика подчеркивает, что неизвестные, которых он называет чертями, повреждали исключительно могилы военнослужащих.

Ранее жительница Якутии заявила, что могилу ее не вернувшегося со спецоперации родственника «сровняли с землей». На записанном ею видео тяжелая строительная техника разравнивает участок земли, где, по ее словам, были расположены захоронения.