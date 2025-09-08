Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:43, 8 сентября 2025Россия

Родственница бойца СВО пришла на кладбище и заявила о «сровненной с землей» могиле солдата

В Якутии родственница бойца СВО заявила, что могилу солдата сровняли с землей
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Якутии родственница бойца СВО заявила, что могилу солдата сровняли с землей. Об этом сообщает сетевое издание Sakhapress.

«Мы пришли навестить могилу брата и не нашли ее, там все сровняли с землей», — заявила она на видео, появившемся в местном сегменте соцсетей. На нем тяжелая строительная техника разравнивает участок земли, где якобы расположены захоронения.

В местной ритуальной организации заявили, что речь идет о благоустройстве территории, в частности, о земельных работах. «Это позволит впоследствии установить надмогильные памятники на местах захоронений наших бойцов», — отметили там.

Ранее в ХМАО показали разросшееся кладбище для бойцов СВО. Центральное место кладбища — Аллея Славы, где похоронены кавалеры ордена Мужества. «Свободных мест в секторе почти нет», — сообщили местные СМИ.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России за подготовку теракта задержан иностранец. Он хотел устроить серию подрывов. Что об этом известно?

    Названа опасность вируса-вымогателя для любителей порно

    Россиянка рассказала о ночевке в ее доме сбежавших из СИЗО

    Китай рассказал о новой угрозе для мира со стороны США

    Медведев намекнул на возможные репарации России к Финляндии

    Ким Кардашьян опубликовала фото в бюстгальтере и колготках

    Медведева дала совет участвующим в отборе на Олимпиаду российским фигуристам

    На Украине назвали число уничтоженных в ходе конфликта наемников США

    Медведев заявил о подготовке одной страной плацдарма для нападения на Россию

    Наследство покончившего с собой Старовойта начали делить

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости