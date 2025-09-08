Родственница бойца СВО пришла на кладбище и заявила о «сровненной с землей» могиле солдата

В Якутии родственница бойца СВО заявила, что могилу солдата сровняли с землей. Об этом сообщает сетевое издание Sakhapress.

«Мы пришли навестить могилу брата и не нашли ее, там все сровняли с землей», — заявила она на видео, появившемся в местном сегменте соцсетей. На нем тяжелая строительная техника разравнивает участок земли, где якобы расположены захоронения.

В местной ритуальной организации заявили, что речь идет о благоустройстве территории, в частности, о земельных работах. «Это позволит впоследствии установить надмогильные памятники на местах захоронений наших бойцов», — отметили там.

Ранее в ХМАО показали разросшееся кладбище для бойцов СВО. Центральное место кладбища — Аллея Славы, где похоронены кавалеры ордена Мужества. «Свободных мест в секторе почти нет», — сообщили местные СМИ.