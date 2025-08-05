Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:03, 5 августа 2025Россия

В российском регионе показали разросшееся кладбище для бойцов СВО

В ХМАО показали разросшееся кладбище для бойцов СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Ханты-Мансийском автономном округе рассказали об одном из местных кладбищ, которое разрослось за последнее время. Причиной этому стали участники спецоперации, заявляет сетевое издание «ХМАО — Югра онлайн».

Центральное место кладбища — Аллея Славы, где похоронены кавалеры ордена Мужества. «Свободных мест в секторе почти нет», — указано в публикации.

Основную часть бойцов хоронят в другом месте. Издание отмечает, что число захоронений за последний год увеличилось, могилы располагают в несколько рядов.

На фотографиях с места видны флаги, установленные над каждым захоронением. Это красные полотнища, знамена соединений Российской армии и родов войск. Могилы усыпаны погребальными венками. На некоторых из них уже установлены гранитные надгробья.

В конце июля сразу четверых бойцов СВО похоронили в Ивановской области. Соболезнования близким бойцов принес глава региона Станислав Воскресенский.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский спортивный комментатор ушел из жизни после несчастного случая в 47 лет

    Главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы

    Водитель бензовоза прокатил российского инспектора на ступеньке и попал на видео

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера показала откровенные кадры из бани

    В США российский ударный беспилотник назвали чудо-оружием, истощающим ресурсы ВСУ. Что известно о дроне «Дань-М»?

    Названы сроки начала серийного производства полностью российских самолетов

    Россиянам описали схемы мошенничества с ввозом автомобилей

    Раскрыты задачи названного в США чудо-оружием СВО дрона «Дань-М»

    В элитном ЖК около Кремля россиянин с ножом набросился на полицейского

    Армия России заняла еще один населенный пункт в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости