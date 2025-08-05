В российском регионе показали разросшееся кладбище для бойцов СВО

В ХМАО показали разросшееся кладбище для бойцов СВО

В Ханты-Мансийском автономном округе рассказали об одном из местных кладбищ, которое разрослось за последнее время. Причиной этому стали участники спецоперации, заявляет сетевое издание «ХМАО — Югра онлайн».

Центральное место кладбища — Аллея Славы, где похоронены кавалеры ордена Мужества. «Свободных мест в секторе почти нет», — указано в публикации.

Основную часть бойцов хоронят в другом месте. Издание отмечает, что число захоронений за последний год увеличилось, могилы располагают в несколько рядов.

На фотографиях с места видны флаги, установленные над каждым захоронением. Это красные полотнища, знамена соединений Российской армии и родов войск. Могилы усыпаны погребальными венками. На некоторых из них уже установлены гранитные надгробья.

В конце июля сразу четверых бойцов СВО похоронили в Ивановской области. Соболезнования близким бойцов принес глава региона Станислав Воскресенский.