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14:16, 14 июля 2026Экономика

Китаю не удалось добиться резкого роста торговли с США

ГТУ КНР: Товарооборот Китая и США составил почти 290 миллиардов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Mike Blake / Reuters

По итогам первых шести месяцев 2026 года товарооборот Китая и США составил 289,146 миллиарда долларов. Эти данные Главного таможенного управления КНР процитировало «Прайм».

Достигнутый результат оказался на уровне I полугодия 2025-го. Всего с января по июнь 2026 года Китай экспортировал в США товаров на 215,92 миллиарда долларов. Если сравнивать с тем же периодом прошлого года, то рост составил всего 0,2 процента. Импорт из США снизился на 0,8 процента и достиг 73,226 миллиарда долларов.

В июне товарооборот двух стран оценивался в 58,066 миллиарда долларов.

По данным Bloomberg, в первый месяц лета профицит торгового баланса Китая с Европейским союзом вырос на 27 процентов. Таким образом был достигнут новый максимум в 32,9 миллиарда долларов. Такая динамика подчеркивает сложившийся дисбаланс, из-за которого власти Евросоюза собираются принять новые меры по защите местной промышленности.

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