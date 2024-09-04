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18:02, 4 сентября 2024Путешествия

Женщина-трансгендер обворовывала туристов в Таиланде ради мести бывшему парню

Фото: otan / Shutterstock / Fotodom

Женщина-трансгендер обворовывала японских туристов в Таиланде ради мести своему бывшему парню-японцу. Об этом сообщает South China Morning Post .

По данным издания, 49-летняя Утай Нантакхан по прозвищу Эми представлялась туристкой, которая потеряла кошелек и нуждается в деньгах. Мужчины одалживали ей средства на медицинские расходы, когда она якобы болела, и даже дарили ей золото, которое Эми потом продавала. Некоторые из ее ухажеров инвестировали в ее несуществующие проекты, после чего женщина исчезала вместе с их деньгами.

В период с 2011 по 2024 год Эми обманула свыше 70 японских мужчин на 26 миллионов бат (67 миллионов рублей). 4 августа мошенница была арестована в Бангкоке после жалобы одного из пострадавших. Полиции Утай рассказала, что ненавидит японцев, поскольку в колледже парень этой национальности бросил ее во время поездки без денег. Аналогично с ней поступил и предыдущий бойфренд, который тоже оказался из Японии.

Ранее в Таиланде женщина-трансгендер и ее подруга накачали немецкого туриста наркотиками и ограбили его. Туристическая полиция Бангкока арестовала преступниц 26 июня. Они были пойманы в номере отеля, усыпанном метамфетамином и алпразоламом.

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      Марк Успенский
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