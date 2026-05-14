20:26, 14 мая 2026

Стало известно о частых контратаках ВСУ возле российской границы

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

На сумском направлении силами малых групп продвигаются российские войска, несмотря на частые контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в публикации военно-аналитического центра Telegram-канала «Рыбарь».

«На сумском направлении российские подразделения продвигаются силами малых групп на нескольких тактических участках, несмотря на частые контратаки украинских формирований», — говорится в сообщении.

Как стало известно центру, ВСУ перебросили на сумское направление подкрепления. По неподтвержденной информации, возле российской границы замечен отдельный штурмовой полк «Скала».

Ранее сообщалось, что российские войска расширяют зону контроля в Сумской области. Отмечается, что после взятия под контроль населенного пункта Таратутино российским бойцам удалось занять окрестные лесные массивы.

