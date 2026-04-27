19:44, 27 апреля 2026Россия

Появились подробности о боях с ВСУ около российской границы

В России заявили о расширении зоны контроля в Сумской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска расширяют зону контроля в Сумской области. Подробности о боях возле российско-украинской границы сообщили в военно-аналитическом центре Telegram-канала «Рыбарь».

«Украинские формирования пытаются купировать продвижение ВС РФ, однако переломить ход боев им не удается», — говорится в сообщении.

Авторы уточнили, что после взятия населенного пункта Таратутино, о чем ранее сообщало Минобороны, российским бойцам удалось занять окрестные лесные массивы.

Ранее Минобороны России заявило, что контроль российских войск над Таратутино в Сумской области способствует расширению полосы безопасности вдоль границы. Помимо этого, взятие населенного пункта позволит Вооруженным силам (ВС) РФ оперативно уничтожать технику украинских войск на стратегически важном участке.

