Появились подробности о боях с ВСУ около российской границы

В России заявили о расширении зоны контроля в Сумской области

Российские войска расширяют зону контроля в Сумской области. Подробности о боях возле российско-украинской границы сообщили в военно-аналитическом центре Telegram-канала «Рыбарь».

«Украинские формирования пытаются купировать продвижение ВС РФ, однако переломить ход боев им не удается», — говорится в сообщении.

Авторы уточнили, что после взятия населенного пункта Таратутино, о чем ранее сообщало Минобороны, российским бойцам удалось занять окрестные лесные массивы.

Ранее Минобороны России заявило, что контроль российских войск над Таратутино в Сумской области способствует расширению полосы безопасности вдоль границы. Помимо этого, взятие населенного пункта позволит Вооруженным силам (ВС) РФ оперативно уничтожать технику украинских войск на стратегически важном участке.