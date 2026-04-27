Минобороны объяснило значение взятия населенного пункта в Сумской области

Минобороны: Контроль над Таратутино способствует расширению полосы безопасности

Контроль российских войск над Таратутино в Сумской области способствует расширению полосы безопасности вдоль границы. Об этом сообщило Минобороны России, чьи слова приводит РИА Новости.

Помимо того, взятие населенного пункта позволит ВС России оперативно уничтожать технику украинских войск на стратегически важном участке.

Об установлении контроля над Таратутино стало известно ранее 27 апреля. Село заняли подразделения российской группировки войск «Север». Помимо того, Минобороны отчиталось о взятии под контроль села Ильичовка в Донецкой народной республике.