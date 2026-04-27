Россия
15:25, 27 апреля 2026Россия

Минобороны объяснило значение взятия населенного пункта в Сумской области

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Контроль российских войск над Таратутино в Сумской области способствует расширению полосы безопасности вдоль границы. Об этом сообщило Минобороны России, чьи слова приводит РИА Новости.

«Установление контроля над населенным пунктом Таратутино Сумской области способствует расширению полосы безопасности вдоль российской границ», — говорится в сообщении.

Помимо того, взятие населенного пункта позволит ВС России оперативно уничтожать технику украинских войск на стратегически важном участке.

Об установлении контроля над Таратутино стало известно ранее 27 апреля. Село заняли подразделения российской группировки войск «Север». Помимо того, Минобороны отчиталось о взятии под контроль села Ильичовка в Донецкой народной республике.

