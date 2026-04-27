Минобороны: ВС России взяли под контроль село Ильичовка в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Ильичовка в Донецкой народной республике (ДНР), где боевые действия вела группировка войск «Запад».

За сутки противник лишился до 190 бойцов, четырех боевых бронированных машин, трех артиллерийских орудий, реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», а также американской станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и четырех складов с боеприпасами.

Ранее в оборонном ведомстве заявили, что Российская армия ответила на атаки Вооруженных сил Украины массированным ударом высокоточного оружия большой дальности наземного, воздушного и морского базирования. При ударах также использовались беспилотники.