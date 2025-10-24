Дружественная России страна расширила партнерство с ЕС

Узбекистан подписал соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС

Узбекистан 24 октября подписал соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом (ЕС). Об этом сообщает «Газета.uz» в своем Telegram-канале.

Как сообщили журналисты, соглашение создает правовую основу для развития политического диалога между странами, а также расширяет возможности для взаимной торговли и инвестиций. Кроме того, документ откроет возможности для сотрудничества в рамках Транскаспийского транспортного коридора.

Отмечается, что новый документ был подписан взамен старого соглашения о партнерстве и сотрудничестве, заключенного сторонами в 1996 году.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев анонсировал подписание соглашения с ЕС в августе 2025 года. Тогда же он похвалил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева за проводимую им политику.