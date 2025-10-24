Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:11, 24 октября 2025Бывший СССР

Дружественная России страна расширила партнерство с ЕС

Узбекистан подписал соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Официальный веб-сайт Президента Республики Узбекистан

Узбекистан 24 октября подписал соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом (ЕС). Об этом сообщает «Газета.uz» в своем Telegram-канале.

Как сообщили журналисты, соглашение создает правовую основу для развития политического диалога между странами, а также расширяет возможности для взаимной торговли и инвестиций. Кроме того, документ откроет возможности для сотрудничества в рамках Транскаспийского транспортного коридора.

Отмечается, что новый документ был подписан взамен старого соглашения о партнерстве и сотрудничестве, заключенного сторонами в 1996 году.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев анонсировал подписание соглашения с ЕС в августе 2025 года. Тогда же он похвалил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева за проводимую им политику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку. Как это повлияет на российскую экономику?

    Минюст обновил реестр иноагентов

    Турист пошел купаться в шторм и был унесен течением на глазах у жены и детей

    Телеведущий потерял дар речи из-за страшного ДТП в прямом эфире

    Набиуллина отказалась комментировать ситуацию вокруг задержания главы АСВ

    Набиуллина указала на опасность резкого снижения ключевой ставки

    Известные лекарства неожиданно назвали защитниками от болезни Альцгеймера

    Ситуацию на месте просадки грунта в Петербурге удалось стабилизировать

    Названы фавориты в борьбе за «Золотой мяч» по итогам следующего года

    Си Цзиньпин не нашел времени для встречи с Мерцем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости