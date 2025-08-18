Бывший СССР
14:51, 18 августа 2025

Президент Узбекистана анонсировал подписание соглашения с ЕС и похвалил Алиева

Президент Узбекистана Мирзиеев похвалил Алиева и объявил о соглашении с ЕС
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев похвалил президента Азербайджана Ильхама Алиева за его политику и объявил о подписании соглашения с Европейским союзом (ЕС) о расширенном партнерстве и сотрудничестве в ближайшее время. Об этом он заявил во время встречи «Узбекистан, Азербайджан и Европа — сотрудничество ради общего развития».

«Было принято историческое решение об установлении стратегического партнерства между нашим регионом и странами Евросоюза. В ближайшие месяцы мы намерены подписать Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом», — заявил президент Узбекистана.

Мирзиеев в ходе речи также назвал отношения между Ташкентом и Баку союзническими, а также отметил особую роль Азербайджана в регионе. По его словам, Азербайджан выступает в качестве стратегического моста между Средней Азией и ЕС. «Мы высоко ценим готовность уважаемого Ильхама Алиева участвовать в развитии новых общерегиональных процессов», — подытожил глава республики.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что любая критика по поводу проекта транспортных коммуникаций через Зангезурский коридор, который прозвали «мостом Трампа» будет крайне затруднительной. В Баку объявили, что этим действием они вместе с Ереваном сделали решающий шаг в направлении мира.

    Все новости