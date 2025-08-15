Алиев ответил на критику моста Трампа

Алиев: Зангезурский коридор станет значимой частью транспортных маршрутов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил на критику проекта транспортных коммуникаций через Зангезурский коридор, который прозвали «мостом Трампа». Его слова передает Minval.

«Любая критика по поводу сегодняшних достижений со стороны как стран нашего региона, так и государств за его пределами будет крайне затруднительной. Сегодня мы сделали решающий шаг в направлении мира», — заявил Алиев.

По его словам, новый проект станет одной из значимых составных частей международных транспортных маршрутов. Помимо этого, Алиев поблагодарил президента США Дональда Трампа за роль в достижении соглашения.

Ранее стало известно, что Армения и США создадут совместную компанию для контроля над «мостом Трампа». В публикации уточняется, что «условия согласованы с Ираном, а его опасения по безопасности учтены».