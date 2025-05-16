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10:31, 16 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач дала советы по восстановлению здоровья кишечника после приема антибиотиков

Врач Русанова: Только пробиотики не могут восстановить микрофлору кишечника
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Антибиотики широкого спектра действия уничтожают не только патогенные микроорганизмы, но и полезную микрофлору кишечника, из-за чего может развиться дисбиоз, рассказала клинический нутрициолог сервиса персонализированных рекомендаций по питанию «Новабиом» Дарья Русанова. В беседе с «Лентой.ру» врач дала советы по восстановлению здоровья кишечника после приема указанных препаратов.

По ее словам, антибиотики — особенно широкого спектра действия — могут влиять на многие процессы в организме. «Из-за недостатка полезных бактерий условно-патогенные могут размножаться активнее и вызывать дискомфорт в ЖКТ, диарею, даже влиять на склонность к набору лишнего веса и настроение», — отметила специалист.

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Она рассказала, что восстановиться после антибиотиков помогают пробиотики и пребиотики. «Пробиотики содержатся в кисломолочных продуктах, а пребиотики — в овощах, фруктах, зелени, семенах, бобовых. Существуют и продукты-синбиотики, в которых сразу есть и бактерии, и пища для них. Это квашеная капуста, кимчи, соленые огурцы», — объяснила эксперт.

В то же время она предупредила, что популярная рекомендация принимать после антибиотиков пробиотики хоть и полезна, но недостаточна, поскольку пробиотики при приеме внутрь имеют транзиторный эффект.

Раньше считалось, что прием пробиотиков помогает «заселить» кишечник полезными бактериями. Однако исследования показывают, что при попадании в кишечник пробиотики оказывают полезный эффект, только пока там находятся. Чтобы микрофлора была здоровой, нужно регулярно поддерживать ее правильным питанием с достаточным количеством клетчатки — пищевых волокон

Дарья Русановаклинический нутрициолог

Ранее фармацевт Ана Дора Бонильо посоветовала не употреблять алкоголь во время приема антибиотиков. По ее словам, наиболее распространенными побочными эффектами такого сочетания являются тошнота, рвота, раздражение желудка, головная боль, головокружение и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

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