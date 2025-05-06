Раскрыта опасность сочетания алкоголя с одним типом лекарств

Врач Бонильо: Сочетание антибиотиков с алкоголем приводит к повреждению печени

Фармацевт Ана Дора Бонильо посоветовала не употреблять алкоголь во время приема антибиотиков. Опасность сочетания спиртных напитков с этим типом лекарств для здоровья она раскрыла в беседе с изданием Infosalus.

Как отметила Бонильо, наиболее распространенными побочными эффектами такого сочетания являются тошнота, рвота, раздражение желудка, головная боль, головокружение и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, как антибиотики, так и алкоголь негативно влияют на печень, поэтому при совместном их употреблении нагрузка на данный орган существенно увеличивается, что может привести к его повреждению.

Фармацевт Сандра Перес добавила, что в зависимости от используемого антибиотика могут возникнуть повышенное артериальное давление, тахикардия и даже печеночная недостаточность. К тому же алкоголь негативно сказывается на работе иммунной системы, в связи с чем борьба с патогеном может существенно затянуться. В заключение врач отметила, что из-за спиртных напитков повышается концентрация некоторых препаратов в крови, поэтому они становятся токсичными.

Ранее кардиолог Аурелио Рохас призвал не принимать некоторые лекарства перед тренировкой. По его словам, нестероидные противовоспалительные средства могут увеличить риск сердечного приступа.