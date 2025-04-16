Названы пять запрещенных к приему перед тренировкой лекарств

Кардиолог Рохас призвал не принимать лекарства от гипертонии перед тренировкой

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что некоторые лекарства не стоит пить перед тренировкой, чтобы не навредить здоровью. Пять запрещенных к приему препаратов врач назвал в беседе с изданием Men's Health.

Рохас призвал не принимать перед тренировкой нестероидные противовоспалительные средства, поскольку они могут повредить почки и увеличить риск сердечного приступа. Также стоит повременить с назальными сосудосуживающими средствами. «Они повышают артериальное давление, ускоряют работу сердца и могут вызвать аритмию, если вы тренируетесь интенсивно», ─ пояснил специалист.

Кроме того, по словам врача, диуретики, которые обычно используются при лечении гипертонии, приводят к потере калия и магния, что чревато судорогами, тахикардией и падением артериального давления. Что же касается омепразола, он не дает усваиваться некоторым витаминам и минералам, из-за чего человек может ощущать нехватку энергии в ходе тренировки, а время восстановления после нее увеличится. В заключение Рохас посоветовал отказаться перед занятиями спортом от антидепрессантов, так как они влияют на электрическую проводимость сердца и повышают риск аритмий.

Ранее фармацевт Дженнифер Буржуа заявила, что кофе нельзя сочетать с определенными лекарствами. По ее словам, антибиотики приводят к повышению уровня кофеина в крови, из-за чего может возникнуть учащенное сердцебиение.