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19:32, 16 апреля 2025Забота о себе

Названы пять запрещенных к приему перед тренировкой лекарств

Кардиолог Рохас призвал не принимать лекарства от гипертонии перед тренировкой
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: prostooleh / freepik

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что некоторые лекарства не стоит пить перед тренировкой, чтобы не навредить здоровью. Пять запрещенных к приему препаратов врач назвал в беседе с изданием Men's Health.

Рохас призвал не принимать перед тренировкой нестероидные противовоспалительные средства, поскольку они могут повредить почки и увеличить риск сердечного приступа. Также стоит повременить с назальными сосудосуживающими средствами. «Они повышают артериальное давление, ускоряют работу сердца и могут вызвать аритмию, если вы тренируетесь интенсивно», ─ пояснил специалист.

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Кроме того, по словам врача, диуретики, которые обычно используются при лечении гипертонии, приводят к потере калия и магния, что чревато судорогами, тахикардией и падением артериального давления. Что же касается омепразола, он не дает усваиваться некоторым витаминам и минералам, из-за чего человек может ощущать нехватку энергии в ходе тренировки, а время восстановления после нее увеличится. В заключение Рохас посоветовал отказаться перед занятиями спортом от антидепрессантов, так как они влияют на электрическую проводимость сердца и повышают риск аритмий.

Ранее фармацевт Дженнифер Буржуа заявила, что кофе нельзя сочетать с определенными лекарствами. По ее словам, антибиотики приводят к повышению уровня кофеина в крови, из-за чего может возникнуть учащенное сердцебиение.

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