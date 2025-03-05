Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:34, 5 марта 2025Забота о себе

Кофе призвали не сочетать с приемом некоторых лекарств

Фармацевт Буржуа: Прием антибиотиков одновременно с кофе вызывает нервозность
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Studio Neeby / Shutterstock / Fotodom

Прием некоторых лекарств одновременно с кофе может привести к серьезным проблемам со здоровьем, предупредили фармацевты Дженнифер Буржуа и Хэви Нго-Гамильтон. Их слова передает издание Daily Mail.

Так, Буржуа призвала не сочетать кофе и антибиотики и безрецептурные лекарства от простуды и аллергии. Эти препараты могут подавлять метаболизм кофеина, из-за чего его уровень в крови повышается, что, в свою очередь, вызывает нервозность, повышенную тревожность и учащенное сердцебиение.

Не стоит, по словам фармацевта, запивать кофе антидепрессанты. «Кофеин может взаимодействовать с этими препаратами, вызывая тахикардию и потенциально опасное повышение кровяного давления. Это происходит потому, что антидепрессанты старого поколения препятствуют правильному усвоению кофеина организмом», — объяснила она. Также, как отметила Буржуа, нельзя сочетать кофе и лекарства от СДВГ, так как они могут усиливать действие друг друга, что приводит к чрезмерной стимуляции нервной системы.

В свою очередь, фармацевт Нго-Гамильтон посоветовала отказаться от одновременного приема кофе и препаратов от диабета. По ее словам, инсулин напрямую не взаимодействует с кофеином, но все же может вступать в конфликт с ним. «Скорее всего, когда вы пьете кофе, уровень сахара в крови повышается, особенно если в нем есть сливки и сахар. Из-за этого лекарства от диабета могут работать менее эффективно», — предупредила врач.

Материалы по теме:
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков. Почему врачи считают этот метод опасным?
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков.Почему врачи считают этот метод опасным?
21 октября 2022
Отек, слепота, некроз. Россияне полюбили дешевые «уколы с Wildberries» для красоты и похудения. Как они калечат людей?
Отек, слепота, некроз.Россияне полюбили дешевые «уколы с Wildberries» для красоты и похудения. Как они калечат людей?
26 января 2023

Нельзя, по словам фармацевтов, запивать кофе препараты, разжижающие кровь, поскольку этот напиток мешает их усвоению. Они предложили принимать лекарства за два часа до или через четыре часа после чашки кофе или любого другого напитка с кофеином.

Ранее фармацевт Аббас Канани назвал овощ для снижения риска инфаркта и инсульта. Он рекомендовал есть бамию (окру), так как она снижает уровень холестерина.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лукашенко вспомнил новые подробности мятежа Пригожина. Он рассказал, что основатель ЧВК «Вагнер» рвался «к ядерной кнопке»

      Маска обвинили в «рытье» в личных данных американцев

      В российском торговом центре исчез восьмилетний ребенок

      Москвичам пообещали дождь и гололедицу

      Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачном наряде

      Ранее неизвестную картину знаменитого русского художника продадут на аукционе

      Кофе призвали не сочетать с приемом некоторых лекарств

      Назван самый популярный вид спорта у россиян

      Раскаяние россиянина в своих призывах поджигать военкоматы попало на видео

      55-летний россиянин подрался с кондуктором троллейбуса и не выжил

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше