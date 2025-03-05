Кофе призвали не сочетать с приемом некоторых лекарств

Фармацевт Буржуа: Прием антибиотиков одновременно с кофе вызывает нервозность

Прием некоторых лекарств одновременно с кофе может привести к серьезным проблемам со здоровьем, предупредили фармацевты Дженнифер Буржуа и Хэви Нго-Гамильтон. Их слова передает издание Daily Mail.

Так, Буржуа призвала не сочетать кофе и антибиотики и безрецептурные лекарства от простуды и аллергии. Эти препараты могут подавлять метаболизм кофеина, из-за чего его уровень в крови повышается, что, в свою очередь, вызывает нервозность, повышенную тревожность и учащенное сердцебиение.

Не стоит, по словам фармацевта, запивать кофе антидепрессанты. «Кофеин может взаимодействовать с этими препаратами, вызывая тахикардию и потенциально опасное повышение кровяного давления. Это происходит потому, что антидепрессанты старого поколения препятствуют правильному усвоению кофеина организмом», — объяснила она. Также, как отметила Буржуа, нельзя сочетать кофе и лекарства от СДВГ, так как они могут усиливать действие друг друга, что приводит к чрезмерной стимуляции нервной системы.

В свою очередь, фармацевт Нго-Гамильтон посоветовала отказаться от одновременного приема кофе и препаратов от диабета. По ее словам, инсулин напрямую не взаимодействует с кофеином, но все же может вступать в конфликт с ним. «Скорее всего, когда вы пьете кофе, уровень сахара в крови повышается, особенно если в нем есть сливки и сахар. Из-за этого лекарства от диабета могут работать менее эффективно», — предупредила врач.

Нельзя, по словам фармацевтов, запивать кофе препараты, разжижающие кровь, поскольку этот напиток мешает их усвоению. Они предложили принимать лекарства за два часа до или через четыре часа после чашки кофе или любого другого напитка с кофеином.

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