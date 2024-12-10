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14:32, 10 декабря 2024Забота о себе

Назван овощ для снижения риска инфаркта и инсульта

Express: регулярное употребление бамии способно снизить уровень холестерина
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Red Confidential / Shutterstock / Fotodom

Регулярное употребление бамии (окры) способно снизить уровень холестерина и риск развития инфаркта и инсульта, рассказал фармацевт Аббас Канани. Полезные свойства этого овоща эксперт назвал изданию Express.

Специалист объяснил, что регулярное употребление бамии способствует снижению уровня холестерина в крови. Именно этот продукт содержит вещество, выводящее холестерин из организма.

Высокий уровень холестерина увеличивает риск сердечных приступов и инсультов

Также, по словам Аббаса, бамия богата витаминами А и С, антиоксидантами, которые помогают снизить риск сахарного диабета, инсульта и болезней сердца.

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Однако специалист предупредил, что диабетикам следует быть осторожными при добавлении большего количества бамии в рацион, поскольку она может мешать действию препаратов для лечения сахарного диабета второго типа.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог Александра Ноев назвала продукты для укрепления сердца и сосудов. Среди прочих она перечислила лимоны и свеклу.

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