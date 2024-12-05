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21:14, 5 декабря 2024Забота о себе

Раскрыты продукты для укрепления сердца и сосудов

Диетолог Ноев назвала лимоны и свеклу полезными для сердца
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Monika Borys / Unsplash

Главное в поддержании здоровья сосудов — это правильное питание, считает врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Ноев. Продукты для укрепления сердца и сосудов она раскрыла в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам врача, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в рационе должны быть антиоксиданты, эфирные масла, а также витамины B и C. Все эти вещества, говорит специалистка, присутствуют в овощах и фруктах. «В первую очередь это лимон и апельсин. Они помогают повышать эластичность сосудов и вен, растворяют жировые отложения, снижают холестерин низкой плотности, не дают образовываться бляшкам в сосудах», — отметила Ноев.

Также полезной для сердца диетолог назвала свеклу, так как она помогает снижать давление и улучшает состояние сосудов. Сельдерей, по ее мнению, уменьшает уровень сахара в крови, а тыква снижает уровень плохого холестерина. «Не стоит забывать и про авокадо, в нем содержится большое количество омега-3 полиненасыщенных жирных кислот», — указала врач. По ее словам, этот плод помогает нормализовать артериальное давление и холестерин.

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Кроме того, диетолог призвала включить в рацион чеснок. Она отметила, что этот продукт является кладезем полезных веществ, может растворять холестериновые бляшки, чистить сосуды и снижать давление. Также, по ее словам, полезно регулярно есть яблоки, так как они предотвращают закупорку сосудов.

Наконец, для здоровья сердца и сосудов эксперт посоветовала есть жирную рыбу. Она объяснила, что благодаря содержанию омега-3, она снижает риск инфарктов и инсультов.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала о неожиданной пользе корицы. По ее словам, пряность помогает нормализовать уровень сахара в крови, поэтому способствует профилактике сахарного диабета.

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