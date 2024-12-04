Раскрыто неожиданное свойство популярной приправы

Диетолог Павлюк: корица способствует профилактике сахарного диабета

Корица может быть полезна для нормализации уровня сахара в крови, рассказала врач-диетолог Наталья Павлюк. Неожиданное свойство популярной приправы она раскрыла в беседе с «Радио 1».

Павлюк ссылается на результаты исследований, показавших, что корица помогает нормализовать уровень сахара в крови, поэтому способствует профилактике сахарного диабета и поддержанию здорового уровня глюкозы. «Также там есть определенные антиоксиданты, пищевые волокна, из которых мы получаем пользу для углеводного обмена», — добавила эксперт.

Она отметила, что чем больше добавляют корицы в блюдо, тем меньше в нем сахара. «Сахар обычно заменяют корицей, гвоздикой — приправами, которые придают пище вкус более интересный», — заключила Павлюк.

Ранее диетолог Инна Мисникова предупредила о вреде сладких газировок. По ее словам, при регулярном употреблении этих популярных безалкогольных напитков повышается риск переедания, развития ожирения, воспалительного и окислительного стресса, дисбактериоза кишечника, сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.