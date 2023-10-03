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13:30, 4 октября 2023Забота о себе

Россиян предупредили о вреде популярного безалкогольного напитка

Фото: Brent Hofacker / Shutterstock / Fotodom

Сладкие газированные напитки, содержащие очень много сахара, вызывают массу болезней, рассказала профессор кафедры эндокринологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Инна Мисникова. В комментарии для «Ленты.ру» эндокринолог предупредила россиян о том, какой вред здоровью может нанести злоупотребление этими популярными безалкогольными напитками.

По словам Мисниковой, при регулярном употреблении сладкой газировки повышается риск переедания, развития ожирения, развития воспалительного и окислительного стресса, дисбактериоза кишечника, сахарного диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний и даже некоторых видов рака.

Всего одна порция сладких напитков в день увеличивает риск заболеваний печени (жирового гепатоза) почти на 40 процентов. И главное, люди, регулярно пьющие сладкие газировки, меньше живут. Даже одна порция сладкого напитка в день увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 8 процентов, две порции — аж на 31 процент

Инна Мисниковаэндокринолог, профессор

Те, кто пьют сладкие газировки, не осознают, как много сахара съедают ежедневно, добавила врач. «Необходимо внимательно читать информацию о добавленных сахарах на этикетках соков, морсов, молочных ароматизированных продуктах, питьевых йогуртах, квасе. Кроме сахара, угрозу для здоровья представляет добавленная фруктоза, которая попадает в напитки с подсластителями в виде кукурузного крахмала», — объяснила эндокринолог.

35
граммов

сахара и 140 калорий содержит стандартная порция газировки объемом 350 миллилитров

Она подчеркнула, что сахар не только вызывает многие болезни, но и провоцирует привыкание, аналогичное наркотическому. «По некоторым данным, сахар стимулирует выработку эндогенных опиоидов», — предупредила Мисникова.

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Врач призвала россиян отказаться от напитков с добавленным сахаром в пользу чистой питьевой воды. «Использование сахарозаменителей не решает проблему вреда от употребления напитков с подсластителями, так как они тоже повышают риск развития ожирения и сахарного диабета II типа», — подвела итог эндокринолог.

Ранее эндокринолог Юлия Хрулева перечислила симптомы нехватки витаминов. По ее словам, дефицит витаминов может вызвать слабость, одышку, головокружение и бледность.

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    Вера Владзиевская
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