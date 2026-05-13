Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:18, 13 мая 2026Мир

Наследный принц Ирана выступил с резким обвинением в адрес Трампа

Politico: Пехлеви призвал Трампа завершить работу по свержению режима в Иране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Реза Пехлеви

Реза Пехлеви. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент США Дональд Трамп должен прекратить посылать противоречивые сигналы в отношении Ирана, завершив работу по свержению режима в стране. Об этом заявил сын последнего иранского шаха, наследный принц Реза Пехлеви, его слова приводит Politico.

Он отметил, что США и Израиль должны продолжать атаки на иранские объекты до тех пор, «пока иранцы не почувствуют себя достаточно сильными, чтобы выйти на улицы и действовать в качестве наземных войск для свержения властей».

«Нужно ли дать шанс дипломатии? Конечно, нужно. Но опять же... к настоящему времени мы знаем, что по своей природе [иранский режим] неспособен примириться со свободным демократическим [обществом]», — пренебрежительно сказал он.

По словам Пехлеви, периодические угрозы Трампа атаковать гражданскую инфраструктуру или уничтожить всю иранскую цивилизацию «бесполезны», даже если являются тактикой переговоров. Он обвинил американского лидера в том, что его риторика посылает неоднозначные сигналы жителям Исламской Республики, которые задаются вопросом «США здесь, чтобы помочь или еще больше навредить».

Ранее Трамп заявил, что США будут готовы подписать мирное соглашение с Ираном только при условии, что его можно будет считать хорошим.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Замечательный, достойный человек». Умер ведущий программы «Время» Владимир Молчанов

    Российский газоперерабатывающий завод загорелся после атаки украинского БПЛА

    Стало известно о начале настоящего кошмара для Зеленского

    Найдено объяснение двухнедельного закрытия завода Haval в России

    Российский бизнесмен оставил жене записку и загадочно исчез

    Людей с одним типом кала призвали срочно обратиться к врачу

    Аэропорты Москвы открылись после ограничений на полеты

    Десятки машин раздавило сугробами в российском городе

    Миру предсказали дефицит двух продуктов питания

    Наследный принц Ирана выступил с резким обвинением в адрес Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok