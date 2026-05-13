Наследный принц Ирана выступил с резким обвинением в адрес Трампа

Politico: Пехлеви призвал Трампа завершить работу по свержению режима в Иране

Президент США Дональд Трамп должен прекратить посылать противоречивые сигналы в отношении Ирана, завершив работу по свержению режима в стране. Об этом заявил сын последнего иранского шаха, наследный принц Реза Пехлеви, его слова приводит Politico.

Он отметил, что США и Израиль должны продолжать атаки на иранские объекты до тех пор, «пока иранцы не почувствуют себя достаточно сильными, чтобы выйти на улицы и действовать в качестве наземных войск для свержения властей».

«Нужно ли дать шанс дипломатии? Конечно, нужно. Но опять же... к настоящему времени мы знаем, что по своей природе [иранский режим] неспособен примириться со свободным демократическим [обществом]», — пренебрежительно сказал он.

По словам Пехлеви, периодические угрозы Трампа атаковать гражданскую инфраструктуру или уничтожить всю иранскую цивилизацию «бесполезны», даже если являются тактикой переговоров. Он обвинил американского лидера в том, что его риторика посылает неоднозначные сигналы жителям Исламской Республики, которые задаются вопросом «США здесь, чтобы помочь или еще больше навредить».

Ранее Трамп заявил, что США будут готовы подписать мирное соглашение с Ираном только при условии, что его можно будет считать хорошим.