Неизвестные БПЛА атаковали турецкий танкер в Черном море

NTV: Нефтяной турецкий танкер подвергся атаке неизвестных БПЛА в Черном море

Нефтяной танкер турецкой компании ALTURA подвергся атаке неизвестных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Черном море. Об этом сообщает телеканал NTV.

«В Черном море в 15 милях от Босфора нефтяной танкер турецкой компании ALTURA подвергся атаке БПЛА (...) На танкере 140 тысяч тонн нефти», — говорится в материале.

По данным телеканала, на танкере произошел мощный взрыв, экипаж запросил помощь. Уточняется, что у судна повреждены мостик и машинное отделение. При этом экипаж из 27 граждан Турции не пострадал.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил британским войскам задерживать суда якобы теневого флота России в территориальных водах королевства. В отношении экипажа и владельцев судов также могут быть возбуждены уголовные дела за обход санкций.

