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Забота о себе
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10:34, 8 июня 2026Забота о себе

Россиянам назвали самую недооцененную причину инфаркта

Онколог Ивашков: Сон меньше четырех часов в сутки в два раза повышает риск гипертонии
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yoshi.Yu / Shutterstock / Fotodom

Онколог Владимир Ивашков заявил, что россияне серьезно недооценивают одну причину инфаркта, ожирения и деменции. Ее он назвал в своем Telegram-канале.

По словам Ивашкова, сон по пять-шесть часов в сутки удваивает риск преддиабета и сахарного диабета второго типа. При этом если ночной отдых длится четыре часа и меньше, то в два раза повышается риск артериальной гипертензии, написал доктор.

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«Нарушения сна связаны с повышенным риском гипертонии, атеросклероза и метаболических расстройств, а это прямой путь к сердечно-сосудистой смертности», — подчеркнул он. Среди других негативных последствий бессонницы специалист назвал депрессию, проблемы с памятью, неврологические заболевания, снижение иммунитета и набор веса.

«ВОЗ и большинство сомнологических ассоциаций рекомендуют [спать] семь-девять часов для взрослых. Важно не только количество, но и качество: непрерывный сон, засыпание в одно и то же время, темная и прохладная комната», — добавил Ивашков.

Ранее сомнолог Карема Магомедова рассказала, как побороть бессонницу без лекарств. С этой проблемой, утверждает она, поможет справиться когнитивно-поведенческая терапия.

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