Пашиняна обвинили в узурпации власти

В блоке бывшего президента Армении Кочаряна обвинили Пашиняна в узурпации власти

Преждевременные заявления действующих властей Армении о победе партии действующего премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» оказывают давление на Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Об этом рассказал глава предвыборного блока «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна Ишхан Сагателян в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«До подведения итогов выборов ваши заявления — это всего лишь шаги по давлению на ЦИК и узурпации власти. Не будучи избранным, прежде чем давать указания судебной власти, вам все равно придется ответить за все зарегистрированные сегодня избирательные нарушения», — написал он.

По его словам, ЦИК на тот момент обработал данные примерно с четверти избирательных участков, а значительная часть голосов еще не была учтена. Ночью 8 июня Пашинян заявил о победе его партии после обработки десяти процентов голосов, премьер подчеркнул, что «Гражданский договор» единолично сформирует правительство.

Примерно в 9 утра по московскому времени ЦИК сообщил, что партия «Гражданский договор» одержала победу по итогам подсчета всех голосов, набрав около 727 тысяч голосов. Это составляет 49,81 процента. Второе место занимает партия «Сильная Армения» российского бизнесмена Самвела Карапетяна, она набрала более 340 тысяч голосов, что составляет 23, 29 процента. На третьем месте — «Альянс Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна, с результатом 9,94 процента.