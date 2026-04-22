Украина попросила одну страну организовать встречу Путина и Зеленского

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:34, 22 апреля 2026

Сибига: Украина попросила Турцию провести встречу Путина и Зеленского
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Украина попросила Турцию организовать переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает Reuters.

«Украина обратилась к Турции с просьбой провести встречу между президентом Владимиром Зеленским и его российским коллегой Владимиром Путиным», — подтвердил глава внешнеполитического ведомства Украины.

По его словам, Киев хочет активизировать переговоры, которые ранее зашли в тупик. Сибига добавил, что Украина может рассмотреть в качестве места для встречи президентов любое, кроме России и Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok