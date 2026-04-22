Украина попросила одну страну организовать встречу Путина и Зеленского

Сибига: Украина попросила Турцию провести встречу Путина и Зеленского

Украина попросила Турцию организовать переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает Reuters.

«Украина обратилась к Турции с просьбой провести встречу между президентом Владимиром Зеленским и его российским коллегой Владимиром Путиным», — подтвердил глава внешнеполитического ведомства Украины.

По его словам, Киев хочет активизировать переговоры, которые ранее зашли в тупик. Сибига добавил, что Украина может рассмотреть в качестве места для встречи президентов любое, кроме России и Белоруссии.