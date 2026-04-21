11:30, 21 апреля 2026Мир

В Турции заговорили о возобновлении переговоров по Украине

РИА Новости: Эрдоган активно выступает за возобновление переговоров по Украине
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган активно выступает за возобновление переговоров по Украине в ходе телефонных разговоров с западными партнерами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.

«Господин президент активно использует формат телефонной дипломатии, в том числе с западными лидерами, последовательно акцентируя внимание на необходимости как можно скорее вернуться к переговорному процессу по Украине и сохранить дипломатические каналы открытыми», — говорится в материале.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский взял курс на эскалацию конфликта и только делает вид готовности к переговорам. Он отметил, что руководство Украины иногда притворяется, что готово к переговорам, но никакой конкретики в этом направлении нет. По словам губернатора, Зеленский прибегает к разговорам о переговорах, чтобы «увеличивать обороты на создание средств уничтожения».

