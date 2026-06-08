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12:17, 8 июня 2026Из жизни

Раскрыто происхождение большого синяка под глазом у бывшего принца Эндрю

Синяк под глазом у бывшего принца Эндрю появился из-за проблем со здоровьем
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Aaron Chown - Pool / Getty Images

В Великобритании раскрыли происхождение синяка на лице младшего брата Карла III, бывшего принца Эндрю. Об этом пишет Daily Star.

В четверг, 4 июня, фотографы сняли опального брата короля за рулем автомобиля недалеко от поместья Сандрингем. На лице Эндрю под правым глазом был заметен большой фиолетовый синяк. При этом, по данным Daily Star, в машине вместе с бывшим принцем находился некий мужчина и собака.

Позже стало известно, что синяк на лице Эндрю появился из-за «небольших проблем со здоровьем». Других подробностей издание не приводит.

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Ранее сообщалось, что на бывшего принца Эндрю напал мужчина в маске. Инцидент произошел 6 мая в районе королевского поместья Сандрингем.

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