Раскрыто происхождение большого синяка под глазом у бывшего принца Эндрю

В Великобритании раскрыли происхождение синяка на лице младшего брата Карла III, бывшего принца Эндрю. Об этом пишет Daily Star.
В четверг, 4 июня, фотографы сняли опального брата короля за рулем автомобиля недалеко от поместья Сандрингем. На лице Эндрю под правым глазом был заметен большой фиолетовый синяк. При этом, по данным Daily Star, в машине вместе с бывшим принцем находился некий мужчина и собака.
Позже стало известно, что синяк на лице Эндрю появился из-за «небольших проблем со здоровьем». Других подробностей издание не приводит.
Материалы по теме:
«У него одна страсть — секс». Как британский принц лишился титула, растратил миллионы и растолстел от расстройства
13 июня 2024
Брат короля Карла III оказался извращенцем с тысячами любовниц. Почему во дворце считают, что правда о нем «похоронит монархию»?
13 августа 2025
Британского принца лишили титула за изнасилование. Почему Карл III принял беспрецедентное решение и что теперь будет с монархией?
31 октября 2025
Ранее сообщалось, что на бывшего принца Эндрю напал мужчина в маске. Инцидент произошел 6 мая в районе королевского поместья Сандрингем.