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19:10, 25 марта 2025Россия

Путин назвал союзников России помимо армии и флота

Президент Путин: Союзники России — не только армия и флот, но и искусство
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Союзники России — не только армия и флот, но и литература, и кинематограф. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета по культуре и искусству, трансляция велась в Telegram-канале Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что вся сфера искусства является союзником России.

«Если посмотреть фильмы о войне, будет очевидно, что это так. Ну и многие другие виды искусства. А музыка разве нет?» — задал риторический вопрос глава государства.

Ранее, в ноябре 2024 года, Путин заявлял о борьбе за русский язык в зоне специальной военной операции.

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