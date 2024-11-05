Путин заявил о борьбе за русский язык в зоне СВО

Путин: Россия в зоне СВО борется за сохранение русского языка и ценностей

Россия в зоне проведения специальной военной операции (СВО) борется за сохранение русского языка и традиционных ценностей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Глава государства подчеркнул это во время заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

«Мы и боремся на линии боевого соприкосновения за сохранение наших традиционных ценностей и русского языка. Это же основа, это важнейший элемент нашей идентичности», — сказал президент.

До этого Владимир Путин во время заседания пошутил про мат словами «кто без греха». Во время мероприятия член совета актриса, заслуженная артистка России Екатерина Гусева заявила о необходимости борьбы с нецензурной лексикой и напомнила, что мат является сквернословием и «антимолитвой».

В свою очередь глава государства напомнил ей, что бранные слова являются частью русского языка.