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18:23, 5 ноября 2024Россия

Путин пошутил про русский мат словами «кто без греха»

Президент Путин о русском мате: это и правда грех, но кто без греха
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС / kremlin.ru

Президент Владимир Путин во время заседания Совета по поддержке русского языка и языков народов России пошутил про мат словами «кто без греха». Об этом сообщает РИА Новости.

Во время мероприятия член совета актриса, заслуженная артистка России Екатерина Гусева заявила о необходимости борьбы с нецензурной лексикой и напомнила, что мат является сквернословием и «антимолитвой».

В свою очередь глава государства напомнил ей, что бранные слова являются частью русского языка.

«Вы сказали, что мат — это антимолитва. Ну да. Это и церковью трактуется как грех. Но кто из вас без греха, как известно, тот пусть первый бросит в него камень. Это, к сожалению, такой грех распространенный», — сказал Путин.

Ранее президент во время встречи с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года» призвал поработать над культурой речи россиян и продумать меры для решения этой задачи.

ЖЗЛ
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