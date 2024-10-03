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17:28, 3 октября 2024Россия

Путин призвал поработать над культурой речи россиян

Путин призвал продумать меры для повышения культуры речи россиян

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время встречи с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года» призвал поработать над культурой речи россиян и продумать меры для решения этой задачи, передает ТАСС.

Российскому президенту задали вопрос о том, как не допустить снижения культуры речи на фоне всеобщей цифровизации.

«Должен быть целый комплекс мер (...) Подумайте, пожалуйста. Государство старается и немало уже сделало в этом направлении. Но, конечно, нужно сделать еще больше», — ответил Путин.

Российский президент пояснил, что имел в виду те тенденции в области образования, которые сейчас развиваются в России и мире.

Ранее Путин высказался о современном образовании, заявив, что оно должно отвечать запросам XXI века. Он, в частности, призвал создавать современные образовательные программы, а также условия для профессионального роста и развития педагогов.

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      Елена Торубарова
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