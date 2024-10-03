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17:19, 3 октября 2024Россия

Путин высказался о современном образовании

Путин заявил, что современное образование должно отвечать запросам XXI века

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года» высказался о современном образовании, заявив, что оно должно отвечать запросам XXI века, передает ТАСС.

«Разные уровни образования при всех понятных отличиях являются частью единого образовательного пространства. И наша общая задача (...), чтобы это пространство было действительно единым и современным, отвечало требованиям динамики XXI века, целям развития, которые стоят перед нашим государством в целом», — обозначил Путин, анонсировав новый национальный проект «Молодежь и дети».

По словам российского президента, в стране необходимо создавать современную инфраструктуру — в частности, строить новые здания образовательных учреждений, а также ремонтировать и реконструировать действующие. Кроме того, Путин призвал создавать современные образовательные программы, а также условия для профессионального роста и развития педагогов.

«Многое в этой работе уже сделано. (...) Учителя уже могут это заметить. Но многое и предстоит сделать», — добавил Путин.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский высказался за изменение в системе образования. В частности, он заявил, что обучение в школе на протяжении 11 лет — непозволительная роскошь, срок учебы должен быть более коротким. В Кремле, в свою очередь, уточнили, что вопрос находится на стадии экспертной дискуссии.

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      Елена Торубарова
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