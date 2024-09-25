Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:02, 25 сентября 2024Россия

В Кремле прокомментировали предложение изменить продолжительность учебы в школах и вузах

Песков: тема изменения сроков учебы находится на стадии экспертной дискуссии

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Вопрос о сокращении сроков обучения в вузах и школах России находится на стадии экспертной дискуссии. Об этом завяил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит Telegram-канал «Вы слушали "Маяк"».

«Вы знаете, что существуют различные точки зрения об уплотнении образовательного процесса. Есть у специалистов доводы за и против. Эта дискуссия более чем оправданная», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что образовательные технологии, как и кадровые потребности, со временем меняются. Система образования, в свою очередь, должна подстраиваться под эти изменения.

Накануне помощник президента России Владимир Мединский заявил, что обучение в школе на протяжении 11 лет — непозволительная роскошь, срок учебы должен быть более коротким. По его мнению, в будущем процесс обучения как в школах, так и в вузах будет более «спрессованным», чтобы учащийся мог как можно раньше начать размышлять о будущей профессии.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал один способ завершения конфликта

      В Кремле прокомментировали проведение Китаем ракетных испытаний

      Пассажирка самолета облизала упавшую на пол пустышку ребенка и тяжело заболела

      Глава МВД России оценил ущерб от преступлений в киберпространстве в России

      В США отстраненную за допинг Валиеву сравнили с подопытным кроликом

      Производитель дихлофоса ответил на версию о причастности к отравлению под Красноярском

      В Марокко обнаружили древнейшее земледельческое общество

      Замминистра спорта российского региона арестовали по делу о коррупции

      Известная 61-летняя актриса посетила модный показ в прозрачном платье без бюстгальтера

      Из России захотели выгнать священника известной петербургской церкви

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше