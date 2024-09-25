В Кремле прокомментировали предложение изменить продолжительность учебы в школах и вузах

Песков: тема изменения сроков учебы находится на стадии экспертной дискуссии

Вопрос о сокращении сроков обучения в вузах и школах России находится на стадии экспертной дискуссии. Об этом завяил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит Telegram-канал «Вы слушали "Маяк"».

«Вы знаете, что существуют различные точки зрения об уплотнении образовательного процесса. Есть у специалистов доводы за и против. Эта дискуссия более чем оправданная», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что образовательные технологии, как и кадровые потребности, со временем меняются. Система образования, в свою очередь, должна подстраиваться под эти изменения.

Накануне помощник президента России Владимир Мединский заявил, что обучение в школе на протяжении 11 лет — непозволительная роскошь, срок учебы должен быть более коротким. По его мнению, в будущем процесс обучения как в школах, так и в вузах будет более «спрессованным», чтобы учащийся мог как можно раньше начать размышлять о будущей профессии.