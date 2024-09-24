Помощник президента предрек изменение продолжительности учебы в школах и вузах России

Помощник Путина Мединский: 11 лет учебы в школе — непозволительная роскошь

Обучение в школе на протяжении 11 лет — непозволительная роскошь, срок учебы должен быть более коротким. С таким заявлением выступил помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский, его слова приводит ТАСС.

По словам Мединского, в будущем процесс обучения как в школах, так и в вузах будет более «спрессованным», чтобы учащийся мог как можно раньше начать размышлять о будущей профессии.

«Образование будет спрессованным по времени, будет более специализированным, оно будет рассчитано на ближайшие десять лет, а потом через десять надо будет переучиваться. Тот, кто не будет учиться чему-то новому, просто будет неконкурентоспособен», — предрек изменение продолжительности срока обучения Мединский.

Ранее сообщалось, что в России разработали законопроект, который может обязать родителей содержать детей до 23 лет во время учебы. Инициатор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин пояснил, что ребенку сложно жить на стипендию во время обучения, а родитель несет ответственность перед ним, пока тот не начнет самостоятельно зарабатывать.