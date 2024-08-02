В России захотели обязать родителей содержать детей до 23 лет во время учебы

Депутаты от ЛДПР захотели обязать родителей содержать детей до 23 лет во время учебы по очной форме. Соответствующий законопроект они вносят в Госдуму, передает РИА Новости.
В пояснительной записке отмечается, что в случае отсутствия между родителями соглашения об уплате алиментов, суд будет устанавливать их в твердой денежной сумме. Если у родителей отсутствует возможность содержать детей, они смогут претендовать на помощь от братьев, сестер, дедушек и бабушек. Право на алименты прекращается при окончании обучения, отчислении или достижении возраста 23 лет.
Инициатор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин пояснил, что ребенку сложно жить на стипендию во время обучения, а родитель несет ответственность перед ним, пока тот не начнет самостоятельно зарабатывать деньги.
«А это происходит после окончания вуза. Поэтому, я считаю, родители должны содержать ребёнка вплоть до 23 лет, пока по стандарту он учится в вузе на очном отделении», — подчеркнул парламентарий.
Ранее в России запретили продавать детям энергетики. Соответствующий закон приняла Госдума в третьем и окончательном чтении.