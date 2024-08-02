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02:26, 2 августа 2024Россия

В России захотели обязать родителей содержать детей до 23 лет во время учебы

ЛДПР захотела обязать родителей содержать детей до 23 лет во время учебы

Фото: Maxim Platonov / Globallookpress.com

Депутаты от ЛДПР захотели обязать родителей содержать детей до 23 лет во время учебы по очной форме. Соответствующий законопроект они вносят в Госдуму, передает РИА Новости.

В пояснительной записке отмечается, что в случае отсутствия между родителями соглашения об уплате алиментов, суд будет устанавливать их в твердой денежной сумме. Если у родителей отсутствует возможность содержать детей, они смогут претендовать на помощь от братьев, сестер, дедушек и бабушек. Право на алименты прекращается при окончании обучения, отчислении или достижении возраста 23 лет.

Инициатор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин пояснил, что ребенку сложно жить на стипендию во время обучения, а родитель несет ответственность перед ним, пока тот не начнет самостоятельно зарабатывать деньги.

«А это происходит после окончания вуза. Поэтому, я считаю, родители должны содержать ребёнка вплоть до 23 лет, пока по стандарту он учится в вузе на очном отделении», — подчеркнул парламентарий.

Ранее в России запретили продавать детям энергетики. Соответствующий закон приняла Госдума в третьем и окончательном чтении.

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      Марина Совина
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