В России приняли закон о запрете продавать детям энергетики

В России запретили продавать детям энергетики. Соответствующий закон приняла Госдума в третьем и окончательном чтении, передает ТАСС.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года на территории всей России. Согласно ему, продавец должен будет отказать в продаже напитка покупателю, который не предъявил паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его возраст.

Регионам также дадут полномочия в части возможности ограничения мест и времени продажи энергетиков.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, среди молодежи каждый второй потребляет энергетики, при этом вред таких напитков доказан врачами — они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний.

Ответственность за продажу энергетиков детям пока еще не предусмотрена — профильным комитетам рекомендовано разработать соответствующий законопроект. Кроме того, в планах регламентировать форму продажи таких напитков — в таре менее 500 миллилитров и с нанесенной на упаковку предупредительной надписью о вреде потребления энергетиков.

Ранее депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева призвала ограничить продажу алкоголя депутатам после того, как при обсуждении запрета продажи энергетиков такие напитки начали пропадать из холодильников думского магазина, предложив «отказаться от политики двойных стандартов».