В российские учебники истории внесут раздел про СВО

Глава Минпросвещения Кравцов: в учебники истории внесут раздел про спецоперацию на Украине

Раздел про специальную военную операцию (СВО) на Украине внесут в российские школьные учебники истории. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что «уже в новых программах по истории эти разделы в обязательном порядке есть».

Глава Минпросвещения заверил, что новые единые программы подписаны им и переданы в Минюст.

До этого научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков сообщал, что РВИО намерено добавить в школьные учебники истории под редакцией помощника российского президента, экс-министра культуры Владимира Мединского раздел о причинах спецоперации на Украине.

В сентябре Кравцов рассказал, что российские школьники будут изучать спецоперацию весь учебный год.

В конце августа Минпросвещения объявило о начале уроков в российских школах, где ученикам будут рассказывать о целях СВО.