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12:54, 2 декабря 2022Россия

В российские учебники истории внесут раздел про СВО

Глава Минпросвещения Кравцов: в учебники истории внесут раздел про спецоперацию на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Раздел про специальную военную операцию (СВО) на Украине внесут в российские школьные учебники истории. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что «уже в новых программах по истории эти разделы в обязательном порядке есть».

Глава Минпросвещения заверил, что новые единые программы подписаны им и переданы в Минюст.

До этого научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков сообщал, что РВИО намерено добавить в школьные учебники истории под редакцией помощника российского президента, экс-министра культуры Владимира Мединского раздел о причинах спецоперации на Украине.

В сентябре Кравцов рассказал, что российские школьники будут изучать спецоперацию весь учебный год.

В конце августа Минпросвещения объявило о начале уроков в российских школах, где ученикам будут рассказывать о целях СВО.

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Анна Щербакова
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