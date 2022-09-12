Посвященные спецоперации на Украине школьные уроки продлятся весь учебный год

Министр просвещения РФ Кравцов: школьники будут изучать спецоперацию весь учебный год

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что школьные уроки «Разговоры о важном», посвященные специальной военной операции (СВО) России на Украине, продлятся в течение всего учебного года. Его слова приводит РИА Новости.

Он также опровергнул заявления об отмене проведения занятий на эту тему. «Кто-то говорил, там СВО исключили, ничего не исключили, это просто мы все, что касается содержания специальной военной операции, решили не в один урок делать, а по урокам распределить в течение всего учебного года», — пояснил Кравцов.

В конце августа Минпросвещения России объявило о начале уроков в российских школах, где ученикам будут рассказывать о целях СВО. Сообщалось, что занятие «Наша страна — Россия» запланировано на 12 сентября.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил превращение уроков «Разговоры о важном» в профанацию. Он отметил, что главную роль играет человеческий фактор и в некоторых случаях уроки действительно могут оказаться бессмысленными. «Делать что-то для галочки с этим молодым поколением бесполезно», — подчеркнул Песков.

