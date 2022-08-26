Российским школьникам расскажут о целях спецоперации на Украине

Минпросвещения сообщило о старте занятий для школьников, где объяснят цели СВО

В школах России на уроках «Разговоры о важном» ученикам будут рассказывать о целях специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом сообщило Минпросвещения России, пишет ТАСС.

Урок «Наша страна — Россия» пройдет 12 сентября и будет посвящен патриотизму. В сценарии указано, что проявление подлинного патриотизма можно наблюдать при проведении СВО.

«О ее начале 24 февраля этого года объявил президент России В. В. Путин. В своем выступлении президент отметил: "Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи"», — говорится в документе.

Также там отмечается, что Вооруженные силы России вместе с силами ДНР и ЛНР активно пытаются достичь целей СВО, однако коллективная мощь Запада затягивает боевые действия и способствует увеличению числа жертв.

На данный момент ведомство опубликовало материалы для проведения уроков до конца сентября.

В марте 2022 года помощник президента России Владимир Мединский захотел учить российских школьников патриотизму по примеру США, где уроки начинаются с воспевания страны и ее государственных символов.