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Кремль высказался о возможном превращении «Разговоров о важном» в профанацию

Представитель Путина Песков заявил, что уроки «Разговоры о важном» могут стать профанацией
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Школьные уроки «Разговоры о важном» могут стать профанацией. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РБК. Его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, все зависит от человеческого фактора, и на местах в некоторых случаях проведение уроков может не иметь смысла, так как будет выполняться для проформы. «Все же зависит от людей, это человеческий фактор. Там, где это превратится в профанацию, это не будет работать. (...) Делать что-то для галочки с этим молодым поколением бесполезно», — заявил Песков.

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Он добавил, что если российское государство не будет разговаривать с детьми, «то с ними будет говорить другое государство».

Ранее сообщалось, что в школах России на уроках «Разговоры о важном» ученикам среди прочего будут рассказывать о целях специальной военной операции России на Украине.

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Валерий Розенберг
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