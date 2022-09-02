В российских школах стали учить детей по-новому

С 1 сентября в российских школах появились классные часы о патриотизме и поднятие флага

С 1 сентября российских школьников стали учить по-новому. Об этом свидетельствует ряд вступивших в силу нововведений, касающихся школьной программы, церемоний и ритуалов, а также канцелярских принадлежностей. В этом году учебная неделя в части российских школ будет начинаться с церемонии поднятия флага, в расписании появятся посвященные патриотизму классные часы, а изучение истории будет проходить еще и в рамках мировоззренческого курса.

В школах появится больше государственных символов

С первого сентября 2022 года учебная неделя в ряде российских школ будет начинаться с церемонии поднятия российского флага под гимн. Нововведение коснется лишь тех школ, которые будут в состоянии провести эту церемонию достойно, с учетом значимости государственных символов России. Последнюю корректировку предложил президент России Владимир Путин, который призвал пока не вводить эту церемонию в тех школах, которые не готовы проводить поднятие флага на должном уровне. При этом он подчеркнул, что сама идея, предложенная Министерством просвещения, является правильной и востребованной.

Одним из тех, кто выступил с предложением ввести подобную церемонию в школах России, был бывший министр культуры Владимир Мединский. В качестве примера для подражания он привел США, где на протяжении последний 150 лет учебный день в школах начинается с молитвы «во славу Америки, ее символов и флага».

Также государственные символы появятся и на канцелярских принадлежностях российских школьников — например, в Кургане ученикам запретили пользоваться дневниками с котятами и супергероями. Об этом сообщили матери курганских детей. По их словам, первоклассникам в городе еще позволяют пользоваться «детскими» дневниками, однако со второго класса педагоги следят за тем, чтобы на обложке была исключительно символика Российской Федерации. При этом в региональном департаменте образования заявили, что подобных указаний официально не давали.

В учебной программе появятся новые предметы и тематические классные часы

Во время этих занятий школьники будут узнавать о новых для российских реалий темах. Так, в следующем учебном году дети будут изучать «Основы духовно-нравственной культуры народов России», однако что именно будет содержаться в программе этого курса, пока неизвестно. Заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава предположил, что этот предмет связан с природой и патриотизмом.

Также в школах будет усилено изучение истории страны. Эта составляющая вырастет в тех предметах, которые уже есть в программе начальных классов — «Окружающем мире» и «Основах религиозных культур и светской этики». У старшеклассников курс «России в мире» заменится программой «Россия — моя история», которая именуется «мировоззренческой» и будет посвящена новейшей истории страны.

Кроме того, часть классных часов под названием «Разговоры о важном» будет посвящена ценностям российского общества. Третьеклассникам на этих занятиях будут говорить о служении своей стране, пятиклассникам — что «военная помощь коллективного Запада увеличивает число жертв спецоперации» России на Украине, а ученикам старшей школы начнут приводить конкретные примеры героизма российских военных.

С 2023 года в ЕГЭ станет больше заданий на тему истории Великой Отечественной войны. Составители экзаменационных программ сообщили, что этому событию будет посвящено не менее 20 процентов всей проверочной работы, то есть каждое пятое задание будет связано с периодом 1941-1945 годов. В то время как число вопросов в ЕГЭ по истории выросло до 21, объем экзамена по иностранным языкам сократился.