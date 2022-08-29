В российском городе школьникам запретили покупать дневники с котятами

В Кургане школьникам запретили покупать дневники с изображением котят и супергероев

В Кургане ученикам одной из школ велели закупить дневники с изображением государственной символики, тогда как дневники с изображениями котят и супергероев запретили даже для начальных классов. Об этом сообщает Ura.ru.

Такое необычное требование озвучили родителям учащихся в российском городе на собрании перед Днем знаний. «Дневники с котиками и суперменами нельзя. Первый класс — еще ладно, если уже купили. Но начиная со второго класса для всех строго — только символика РФ», — пояснила одна из матерей.

В свою очередь представители регионального департамента образования подчеркнули, что не давали рекомендаций школам по поводу обложек школьных дневников.

Тем не менее опрошенные Ura.ru специалисты посоветовали родителям отдать предпочтение нейтральным обложкам для дневников. По их словам, яркие картинки с котятами, цветами и супергероями могут отвлекать детей от учебного процесса.

Ранее Минпросвещения сообщило о старте занятий для российских школьников, где объяснят цели спецоперации на Украине. Урок «Наша страна — Россия» состоится 12 сентября и будет посвящен патриотизму.