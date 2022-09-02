В Госдуме затруднились назвать цели обучения школьников культуре народов России

Депутат ГД Берулава не смог назвать задачи обучения школьников основам культуры народов РФ

Депутату Государственной Думы Михаилу Берулаве, первому заместителю председателя комитета нижней палаты парламента по просвещению, неизвестны цели и задачи, которые ставятся перед школьниками и педагогами во время обучения предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Назвать их он не смог. Слова депутата приводит издание «Подъем».

По словам Берулавы, предмет появился в программе «по горячим следам», и он затрудняется сообщить, чему буду учить российских детей на занятиях по этой дисциплине. Он предположил, что на уроках будут рассказывать о патриотизме и природе. Также он признал, что пока нет решения и об учебниках по этому предмету.

«Мы ни разу не собирались по этому поводу — какие там учебники новые ввести и так далее. Это у нас по горячим следам. Здесь, наверное, опора делается на патриотизме, любви к окружающим, любви к природе и так далее. Надо определить, какие задачи? Пока я не знаю», — цитирует «Подъем» депутата.

Берулава отметил, что «перегружать» детей информацией не следует, так как они и так перегружены.

Ранее сообщалось, что с 2023 года в российских школах появится предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Новая дисциплина будет преподаваться ученикам 5-9-х классов и станет продолжением курса «Основы религиозных культур и светской этики».