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В Госдуме затруднились назвать цели обучения школьников культуре народов России

Депутат ГД Берулава не смог назвать задачи обучения школьников основам культуры народов РФ
Начало событий в новости В российских школах появится новый предмет

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Депутату Государственной Думы Михаилу Берулаве, первому заместителю председателя комитета нижней палаты парламента по просвещению, неизвестны цели и задачи, которые ставятся перед школьниками и педагогами во время обучения предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Назвать их он не смог. Слова депутата приводит издание «Подъем».

По словам Берулавы, предмет появился в программе «по горячим следам», и он затрудняется сообщить, чему буду учить российских детей на занятиях по этой дисциплине. Он предположил, что на уроках будут рассказывать о патриотизме и природе. Также он признал, что пока нет решения и об учебниках по этому предмету.

«Мы ни разу не собирались по этому поводу — какие там учебники новые ввести и так далее. Это у нас по горячим следам. Здесь, наверное, опора делается на патриотизме, любви к окружающим, любви к природе и так далее. Надо определить, какие задачи? Пока я не знаю», — цитирует «Подъем» депутата.

Берулава отметил, что «перегружать» детей информацией не следует, так как они и так перегружены.

Ранее сообщалось, что с 2023 года в российских школах появится предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Новая дисциплина будет преподаваться ученикам 5-9-х классов и станет продолжением курса «Основы религиозных культур и светской этики».

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Валерий Розенберг
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