В российских школах появится новый предмет

Минпросвещения: в школах России введут предмет по основам духовно-нравственной культуры

В 2023 году в российских школах появится предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

По информации ведомства, новая дисциплина будет преподаваться ученикам 5–9 классов. Новый предмет станет продолжением курса «Основы религиозных культур и светской этики», который изучает основы православной, исламской, буддийской культуры, иудейской культур, а также основы светской этики.

Из сообщения следует, что «основы духовно-нравственной культуры народов России» призваны приобщить школьников к российским традиционным духовно-нравственным ценностям, правилам и нормам поведения в обществе.

С 1 сентября во всех российских школах также введено обязательное исполнение государственного гимна и поднятие флага. Инициативу главы Минпросвещения Сергея Кравцова в апреле поддержал президент Владимир Путин, подчеркнув, что процедура должна соответствовать значимости государственных символов.