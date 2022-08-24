Стали известны изменения в ЕГЭ в 2023 году

Рособрнадзор сообщил, что в материалы для сдачи ЕГЭ в 2023 году внесут изменения

В 2023 году в России продолжат вносить изменения в материалы для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по ряду учебных предметов в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС). Об этом сообщил Рособрнадзор на своем сайте.

Из проектов документов, подготовленных Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ), стало известно, что изменения коснутся заданий на проверку у школьников умения анализировать информацию, решать практические задачи, а также давать развернутые объяснения.

В ряде заданий ЕГЭ по русскому языку поменяли формулировки и систему ответов. Также изменились критерии их оценки. Задания 3, 21 и 26 стали заданиями повышенного уровня сложности.

Структуру контрольных измерительных материалов (КИМ) к ЕГЭ по математике перегруппируют по тематическим блокам. Это позволит выпускникам более эффективно построить решение задач. Работа начинается с заданий по геометрии, за которыми следует проверка знаний по элементам комбинаторики, статистике и теории вероятностей, а в завершение школьникам предстоит выполнить задания по алгебре.

В первой части экзаменационной работы по физике изменили расположение заданий, а во второй — расширили тематику задач по механике. Задание 23 в ЕГЭ по химии теперь будет подаваться в форме текста, а не таблицы. Кроме того, задания 9, 12 и 16 теперь представлены на повышенном уровне сложности.

В ЕГЭ по истории число заданий выросло до 21, а время для их сдачи со 180 до 210 минут. Не менее 20 процентов заданий экзамена будут проверять знания истории Великой Отечественной войны.

Число заданий в ЕГЭ по иностранным языкам наоборот снизилось. Также было уменьшено максимальное количество баллов за выполнение некоторых из них.

Кроме того, уменьшилось число балов за задание 3 к экзамену по обществознанию. А в задании 9 ЕГЭ по литературе больше не указано точное число ответов.

Единого экзамена по географии изменения не коснулись.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что ЕГЭ на сегодняшний день «максимально объективен», однако ведомство может рассмотреть альтернативы. «Если будет разработана система лучше ЕГЭ, мы ее обязательно рассмотрим и примем то или иное решение», — сказал он.